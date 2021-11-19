{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости

В Москве 19 ноября ожидаются небольшие осадки

По данным Гидрометцентра России, местами возможна гололедица

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 1 до плюс 3 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до отметки минус 3 градусов.

Теги
Россия
Университет Хайнаня создаст учебный центр совместно с вузом из Новой Зеландии
Из-за пандемии поступившие в университет Вайкато китайские студенты не могут поехать на учебу в Новую Зеландию
Читать полностью