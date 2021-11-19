В Москве 19 ноября ожидаются небольшие осадки

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Облачная погода, небольшие осадки, местами гололедица и до плюс 3 градусов ожидаются в Москве в пятницу. Об этом сообщается на сайте Гидрометцентра России.

Днем в столице будет от плюс 1 до плюс 3 градусов. В ночь на субботу температура воздуха может опуститься до минус 1 градуса.

Ветер юго-западный, 6-11 м/с. Атмосферное давление составит около 741 мм ртутного столба.

В Подмосковье в пятницу температура будет колебаться в пределах от минус 2 до плюс 3 градусов. В ночь на субботу столбики термометров опустятся до отметки минус 3 градусов.