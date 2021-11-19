Филиппины скоро начнут принимать полностью привитых от COVID-19 иностранных туристов

БАНГКОК, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Филиппин планируют в ближайшее время начать принимать полностью вакцинированных от коронавируса иностранных путешественников из стран с низким уровнем распространения инфекции. Об этом говорится в опубликованном в пятницу заявлении министра туризма республики Бернадетт Ромуло-Пуят.

По ее словам, межведомственная целевая группа по борьбе с коронавирусом на Филиппинах "в принципе одобрила въезд полностью вакцинированных туристов из стран и территорий, входящих в зеленый список". "Допуск туристов из таких стран или территорий, большинство населения которых вакцинировано [от коронавируса] и имеет низкий уровень распространения инфекции, очень поможет нашим усилиям по восстановлению, в том числе увеличению числа путешественников, - подчеркнула она. - Этот шаг также поможет укрепить доверие потребителей, которое вносит большой вклад в рост ВВП".

Отмечается, что въезд будет разрешен только лицам, которые завершили иммунизацию прививками, одобренными Управлением по безопасности продуктов и медикаментов Филиппин или Всемирной организацией здравоохранения. Власти Филиппин уже разрешили экстренное использование "Спутника V" и "Спутника Лайт", а также препаратов от американских компаний Pfizer и Moderna, британско-шведской фирмы AstraZeneca, китайской Sinovac, индийской Bharat Biotech, а также Janssen, принадлежащей американской корпорации Johnson & Johnson, Sinopharm и Covovax.

Министр туризма назвала предстоящее событие долгожданным, поскольку другие страны уже открыли свои границы для иностранных туристов. "Наши соседи по Ассоциации государств Юго-Восточной Азии, такие как Таиланд, Вьетнам и Камбоджа, уже сделали то же самое, - продолжила она. - Мы считаем, что нам пора вновь открыть наши границы для въездного туризма".

Параллельно Минтуризма собирается работать над созданием "пузырей путешествий" для вакцинированных туристов, прибывающих из стран желтого списка, которые могут иметь возможность въехать в страну при определенных ограничениях. Согласно данным от 12 ноября, Фарерские острова и Нидерланды входят в красный список. Между тем Россия находится в желтом перечне.

30 января 2020 года на Филиппинах, население которых превышает 109 млн человек, выявили первый случай инфицирования коронавирусом. К настоящему времени общее число заразившихся в республике превысило 2,82 млн, вылечились более 2,75 млн человек, умерли 46,4 тыс. пациентов. На данный момент в стране полностью вакцинированы почти 33 млн человек.