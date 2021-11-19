В Алтайском крае образовался дефицит угля из-за резкого подорожания топлива

БАРНАУЛ, 19 ноября. /ТАСС/. Дефицит поставок угля для нужд населения образовался в муниципалитетах Алтайского края из-за резкого подорожания топлива, завозимого в регион из Кемеровской области, сообщили ТАСС в пресс-службе регионального Минстроя и ЖКХ в пятницу.

Проблемы с поставками угля отмечаются в Новичихинском, Поспелихинском, Каменском и некоторых других районах. Жители региона, где установились пятнадцатиградусные морозы, вынуждены завозить уголь из соседних районов.

"В связи с резким подорожанием угольной продукции, завозимой на территорию края из Кемеровской области, в Алтайском крае сложилась сложная ситуация по поставкам угля, предназначенного для реализации населению. Так, стоимость угля на угольных разрезах Кузбасса в июне 2021 года составляла по одной из марок от 1,5 тыс. за тонну, в октябре уже от 2,6 тыс. за тонну - увеличение в среднем на 60%. В то же время, на 50-60% подорожала стоимость доставки топлива железнодорожным транспортом", - сказали в пресс-службе.

Там отметили, что в июне доставка угля из Кузбасса в Славгород стоила 800 рублей, в теперь ее стоимость приближается к 1,5 тыс. рублей. По данным министерства, также присутствует реальный дефицит угля на рынке в связи с тем, что большая его часть отправляется на экспорт.

"В ситуации с обеспечением населения углем министерство в рамках своих полномочий оказывает содействие в решении проблемы муниципальным образованиям. По последним данным, запасы угля на площадках края для объектов малой теплоэнергетики составляет 130,9 тыс. тонн, что составляет более 100% от нормативного запаса. Эти запасы угля находятся как на котельных, так и на топливных площадках края. В целях недопущения ЧС сформирован краевой резервный запас угля в объеме 29,68 тыс. тонн", - подчеркнули в пресс-службе.

В министерстве уточнили, что контроль за подвозом топлива в районы осуществляется в ежедневном режиме, в случае нарушения поставок топлива им выделяется уголь из резервного запаса Алтайского края. Минстроем края готовится к проведению дополнительный совместный аукцион на поставку угля для нужд муниципальных образований.