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Пандемия COVID-19

Ракова: в Москве заболеваемость ковидом после окончания нерабочих дней снизилась на 50%

Также заммэра столицы по вопросам социального развития отметила, что на данный момент удалось освободить 1,4 тыс. коек

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Заболеваемость ковидом в столице снизилась на 50% после окончания нерабочих дней, число госпитализаций сократилось на 45%. Об этом сообщила в пятницу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

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"С момента окончания нерабочих дней [зафиксировано] падение заболеваемости на 50 процентов, госпитализаций - на 45 [процентов]", - сказала она.

"На сегодняшний день удалось освободить 1,4 тыс. коек, - продолжила Ракова. - Если такая тенденция продолжится на следующей неделе, то мы можем вернуть в нормальную работу ряд корпусов обычных городских больниц и больше не использовать их в ковиде".

При этом заммэра обратила внимание, что ситуация с коронавирусом в Москве может измениться в любой момент и ухудшиться, поэтому необходимо вакцинироваться и продолжать соблюдать меры безопасности.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 908 585 случаев заражения, из них 4 062 за последние сутки. Выздоровел 1 709 871 человек, умерли 33 067. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 454 619 человек, коллективный иммунитет составляет 65,5%.

Теги
РоссияРакова, Анастасия ВладимировнаПандемия COVID-19
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