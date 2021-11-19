Суд удовлетворил иск к "ВСМПО-Ависма" по возмещению ущерба экологии

ЕКАТЕРИНБУРГ, 19 ноября. /ТАСС/. Арбитражный суд Свердловской области удовлетворил иск Уральского межрегионального управления Росприроднадзора к крупнейшему производителю титана в мире корпорации "ВСМПО-Ависма", передает корреспондент ТАСС из суда.

"Суд решил исковые требования удовлетворить и взыскать ущерб, причиненный почвам, в размере 651,6 млн рублей", - сказала судья.

Представитель "ВСМПО-Ависма" сообщил ТАСС, что решение будет обжаловано.

Ранее руководитель Уральского межрегионального управления Росприроднадзора Роман Тужиков сообщал ТАСС, что по результатам внеплановой проверки в период с июня по август было установлено, что корпорация "допустила порчу земель как объекта охраны окружающей среды". Ущерб оценивался в 651,6 млн рублей.

"ВСМПО-Ависма" является монополистом в отечественной титановой отрасли, выпуская треть всего мирового титана для авиапрома. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту корпорации, блокирующий пакет - 25% плюс одна акция - Ростеху.