Главный инфекционист США призвал к ревакцинации всех американцев старше 18 лет

НЬЮ-ЙОРК, 19 ноября. /ТАСС/. Главный инфекционист США Энтони Фаучи, возглавляющий Национальный институт аллергических и инфекционных заболеваний, призвал к проведению скорейшей ревакцинации всех жителей страны в возрасте от 18 лет, сделавших прививки от коронавируса шесть месяцев назад или ранее. Такое заявление он сделал в четверг вечером в эфире телеканала MSNBC .

По словам Фаучи, "уже некоторое время" он пребывает в полной уверенности в том, что бустерные прививки являются эффективными и должны быть рекомендованы всему взрослому населению страны, прошедшему вакцинацию более полугода назад. Он пояснил, что, хотя нынешние вакцины от коронавируса предоставляют эффективную защиту, она со временем ослабевает, а это особенно опасно с наступлением холодного сезона.

"Мы вступаем в зимний сезон, люди будут [больше] находиться в помещениях. Они распространяют вокруг себя вирус, и мы уже наблюдаем рост [заболеваемости] в некоторых случаях, - сказал эксперт. - Если вам 18 или больше, идите и сделайте бустерную прививку. Это очень и очень эффективная вакцина". Фаучи отметил, что проведенные в Израиле и Великобритании исследования показали, что бустерная прививка "значительно усиливает" защиту организма от проникновения коронавирусной инфекции. "В этом нет никаких сомнений. Данные четко об этом свидетельствуют", - заявил он.

Управление по вопросам качества продовольствия и медикаментов при Министерстве здравоохранения и социальных служб США, как ожидается, в пятницу разрешит применение бустерных доз вакцины против коронавируса от компаний Pfizer и BioNTech, а также аналогичного препарата корпорации Moderna для всех совершеннолетних жителей страны. Об этом со ссылкой на свои источники сообщила в четверг газета Politico.

Число новых случаев COVID-19 в США, согласно официальным данным, вновь стало расти в последние дни, превысив показатель в 80 тыс. за сутки - самый высокий за прошедший месяц. В 40 штатах страны фиксируются самые высокие за последние 10 недель показатели распространения коронавирусной инфекции и вызванных ей случаев госпитализации. В этой связи Фаучи призвал все федеральные и местные власти, а также медицинские службы к активизации усилий по привлечению к вакцинации тех, кто ее до сих пор не прошел, а таких в стране еще около 60 млн.

На сегодняшний день, по данным Университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе сведений федеральных и местных властей, в США с начала эпидемии выявлено более 47,5 млн случаев заражения коронавирусом, 768 695 человек умерли. По обоим показателям страна занимает первое место в мире.