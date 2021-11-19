Похищенные при возведении детского театра в Крыму средства вернут в бюджет

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Возведение центра детского театрального искусства в Симферополе завершит новый подрядчик, а похищенные средства вернут в бюджет. Об этом сообщил в пятницу ТАСС источник во властных структурах региона, комментируя задержание министра культуры Крыма Веры (Арины) Новосельской, подозреваемой в получении взятки в 25 млн рублей.

По данным следствия, в 2018 году Новосельская получила от бенефициара ООО "Меандр" взятку в размере 25 млн рублей за общее покровительство при выполнении строительно-монтажных работ при строительстве Крымского государственного центра детского театрального искусства.

"Театр кукол будет достроен, решается вопрос с новым подрядчиком. Его объявят до нового года. Украденные деньги будут возвращены в бюджет", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что "дело Новосельской расследуется давно, крымские власти о нем знали и оказывали и оказывают полное содействие следствию". "Позиция одна - все, кто украл бюджетные деньги, должны сидеть в тюрьме и никакие заслуги времен 'Крымской весны" здесь не помогут", - добавил собеседник агентства.

Возведение нового центра детского искусства в центре Симферополя началось в сентябре 2018 года после сноса ветхого здания театра кукол. В здании общей площадью более 8,6 тыс. кв. м обустроят два зрительных зала на 300 и 100 мест, а на его шести этажах разместят помещения для репетиций, гримерные и бытовые комнаты артистов, а также складские, производственные, ремонтные и технические помещения. Центр будет оснащен подземным паркингом, места в котором зрители смогут покупать вместе с билетами на спектакли. Сдать здание изначально планировали в декабре 2018 года, однако сейчас работы не завершены.

Контракты с "Меандром"

Следственный комитет в апреле 2020 года возбудил уголовное дело по факту мошенничества в особо крупном размере при реставрации построенного в начале XX века в Симферополе здания офицерского собрания 51-го пехотного Литовского полка, где подрядчик заменил старинную плитку на новую. По данным следствия, контракт на выполнение противоаварийных и ремонтно-реставрационных работ на объекте культурного наследия был заключен между республиканским государственным комитетом по охране культурного наследия и компанией "Меандр".

Ранее также сообщалось, что власти Крыма расторгли контракт с подрядчиком, реставрировавшим Воронцовский дворец в Алупке, после срыва сроков работ. Сумма контракта превышала 300 млн рублей и речь шла о компании "Меандр". В феврале 2021 года стало известно, что Министерство культуры Крыма обратилось в Арбитражный суд с иском о взыскании более 18 млн рублей с компании "Меандр". Претензия связана с возмещением ущерба в связи с протеканием крыши Воронцовского дворца. Инцидент произошел 7 июня 2019 года: сильный ветер сдвинул временную кровлю дворца, смонтированную на время ремонта. Вода попала в помещения.

В сентябре 2021 года следователи задержали двух руководителей ООО "Меандр" за хищение средств, выделенных на реставрацию Санкт-Петербургской государственной консерватории им. Н. А. Римского-Корсакова. В июне 2017 года между ФГКУ "Северо-западная дирекция по строительству" и ООО "Меандр" был заключен государственный контракт на производство строительных работ в консерватории на общую сумму 606 млн рублей. В качестве аванса ООО "Меандр" получило более 191 млн рублей, большая часть из которых была перечислена сторонним организациям, деньги были обналичены, а запланированные работы не выполнены.