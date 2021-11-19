Лучшие курганские медики и медорганизации получат гранты губернатора до 600 тыс. рублей

ТАСС, 19 ноября. В Курганской области для поддержки медиков и стимулирования повышения качества обслуживания пациентов ввели гранты губернатора в размере от 100 до 600 тыс. рублей победителям конкурсов на лучшую медицинскую организацию и лучшего медицинского работника. Заявки на участие принимаются до 30 ноября, сообщили в пятницу в пресс-службе губернатора.

Ранее глава региона Вадим Шумков отмечал, что в регионе сохраняется нехватка квалифицированных кадров в сфере здравоохранения.

"По инициативе губернатора Вадима Шумкова вводятся новые меры поощрения сотрудников учреждений здравоохранения. В регионе стартовали два новых конкурса: "Лучшая медицинская организация Курганской области" и "Лучший медицинский работник". Его победители получат гранты от 100 до 600 тыс. рублей", - говорится в сообщении.

Среди критериев выбора лучшей медорганизации - обустройство, доступность получения медицинских услуг, отзывы граждан, работа по диспансеризации, вакцинации, профосмотрам. Конкурс предусматривает несколько номинаций - "Лучшая поликлиника по внедрению пациентоориентированных технологий", "Лучшая медицинская организация по внедрению пациентоориентированных технологий в стационарных условиях", "Лучший фельдшерско-акушерский пункт по внедрению пациентоориентированных технологий".

Лучший медработник будет выбран по номинациям "Лучший врач", "Лучшая медицинская сестра", "Лучший фельдшер". "При выборе победителей будут учитывать участие конкурсанта в оказании медицинской помощи пациентам с новой коронавирусной инфекцией, наличие или отсутствие жалоб от граждан на оказание медицинской помощи в отношении претендента, предложения от претендента по улучшению качества медицинских услуг, оптимизации работы и другие критерии", - рассказали в правительстве.