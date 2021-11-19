В ГИБДД Москвы призвали к осторожности на дорогах из-за дождя с мокрым снегом

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Госавтоинспекция Москвы призвала водителей и пешеходов быть осторожными на дорогах из-за дождя, мокрого снега и сильного ветра.

"Синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий в субботу. Целое "комбо" в виде дождя, мокрого снега (его налипания) и порывов ветра до 20 м/с. Будьте аккуратны на дороге, не спешите, контролируйте управляемость автомобиля и свои действия", - сказали ТАСС в пятницу в пресс-службе ГИБДД по Москве.

В связи с непогодой водителям рекомендуется увеличивать дистанцию до впереди идущего транспорта, снижать скорость и заранее выбирать нужную полосу движения, чтобы не создавать опасных маневров при поворотах. "Но лучше в этот день воздержаться от поездок на личном авто", - подчеркнули в пресс-службе.

Пешеходам сотрудники ГИБДД советуют переходить дорогу только на разрешающий сигнал светофора, а на нерегулируемых переходах - только после того, как точно будут уверены в своей безопасности.