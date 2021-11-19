В Мексике стартует вакцинация от ковида детей в возрасте 15-17 лет

МЕХИКО, 19 ноября. /ТАСС/. Кампания по вакцинации от коронавируса подростков в возрасте от 15 до 17 лет, не имеющих сопутствующих заболеваний, начинается в пятницу в Мексике. Об этом сообщила на своем сайте газета El Universal.

По ее данным, уже начал работать портал, на котором гражданам из указанной возрастной группы предоставляется возможность предварительно зарегистрироваться для прививки. Затем они смогут вакцинироваться от коронавируса в медучреждениях страны.

По данным мексиканских властей, смертность в результате заражения коронавирусом в возрастной группе от 15 до 17 лет низкая, однако в ней наблюдается рост числа случаев инфицирования. В стране продолжается иммунизация подростков в возрасте от 12 до 17 лет, страдающих от хронических заболеваний или имеющих инвалидность. Пока ей охвачено менее 10% жителей.

В рамках кампании по вакцинации в Мексике хотя бы одну дозу препарата от коронавируса получили 75,6 млн граждан, полный курс иммунизации прошли 63,69 млн человек - 52% от 126-миллионного населения. С конца декабря 2020 года латиноамериканская страна получила 166,19 млн доз вакцин от ковида разных фирм, в том числе российский препарат "Спутник V".

По данным мексиканского Минздрава, в четверг в стране зарегистрировано 356 летальных исходов от последствий инфицирования коронавирусом, всего с начала пандемии умерли 291 929 пациентов. За этот период коронавирусом заразились 3 854 994 человека.