МВД сообщило о снижении количества IT-преступлений с начала года

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Количество IT-преступлений с начала года снижается, добиться таких показателей удалось благодаря появлению спецподразделений. Об этом сообщила ТАСС официальный представитель МВД Ирина Волк.

"Практически каждое четвертое преступление совершается с использованием IT-технологий. При этом темп роста их количества замедлился. Если в первом полугодии 2021 года число киберпреступлений увеличилось на 20,3%, то за десять месяцев текущего года - на 8,1%. Добиться позитивных результатов удалось благодаря активности специализированных подразделений по раскрытию и расследованию преступлений в сфере высоких технологий", - сказала она.

По ее словам, также с начала года наблюдается снижение всех видов преступлений. Например, на 6,4% сократилось число убийств и покушений на убийство, на 11,6% - фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью. Также остается контролируемой криминальная ситуация на улицах. "В парках, скверах, на улицах и площадях зарегистрировано на 7,9% преступлений меньше, чем год назад, в том числе грабежей - на 23,7%, краж - на 4,9%, разбойных нападений - на 19%. Число уголовно наказуемых деяний в общественных местах сократилось на 6,3%", - отметила Волк.