В Совфеде предложили лишать сотрудников полиции и ФСИН свободы за пытки на срок до 10 лет

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Разработанный рабочей группой законопроект о выделении пыток в отдельный состав преступления предлагает установить уголовную ответственность для сотрудников правоохранительных органов и системы Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) за применение пыток и жестокого обращения с максимальным наказанием в виде лишения свободы на срок до 10 лет. Об этом ТАСС рассказала в пятницу член комитета Совета Федерации по конституционному законодательству и госстроительству Людмила Нарусова.

"Мы будем предлагать вносить в Уголовный кодекс РФ установление уголовной ответственности за применение пыток и жестокого обращения для сотрудников правоохранительных органов и системы ФСИН. Если пытки применяются, допустим, не просто бандитами, которые хотят узнать код сейфа у банкира, если они причиняются должностными лицами и сотрудниками правоохранительных органов или ФСИН, - это будет являться отягчающим обстоятельством. Предлагается срок наказания до 10 лет лишения свободы в зависимости от тяжести увечий и так далее", - рассказала сенатор.

Она напомнила, что законопроект будет обсуждаться в понедельник, 22 ноября, на заседании рабочей группы, на которое приглашены глава ФСИН Александр Калашников, представители Генпрокуратуры РФ и Минюста России, уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова. Нарусова подчеркнула, что к работе над документом были привлечены правозащитные организации, в том числе было дано определение пыток, которое, возможно, по ее словам, и является спорным и также станет предметом обсуждения на заседании.

В рамках закона

"После известных обнародованных фактов [о пытках], если раньше это замалчивалось, теперь это замолчать невозможно. Мы и раньше говорили и поднимали этот вопрос, но особенность в том, что ФСИН, как и СИЗО, очень закрытые организации. На мой взгляд, это государства в государстве, которые живут по своим законам, для которых [не имеет значение] ни Конституция РФ, где говорится, что никто в России не должен подвергаться пыткам, ни УК, где говорится, что пытки не применяются. Закон не писан ни для учреждений ФСИН, ни для СИЗО, ни для правоохранителей", - сказала парламентарий.

Она предположила, что рассмотрение законопроекта будет проходить непросто. "Есть основания полагалась, что именно силовой блок будет препятствовать принятию такого закона, потому что они не хотят никакого контроля за своими действиями и по-прежнему используют в своей практике гестаповские пытки. На мой взгляд, это совершенно не нормальная ситуация, когда силовые органы действуют вне рамок закона РФ", - подчеркнула Нарусова.

"Мы подвергаем сомнению применяемую сейчас статью о превышении полномочий. Мы считаем, что это слишком мягкая формулировка, и она не годится. Применение пыток сознательно, с определенной целью, - это, на наш взгляд, должно быть отягчающим обстоятельством", - добавила она.

Ранее Москалькова выразила надежду, что законопроект о выделении пыток в отдельный состав преступления и ужесточении ответственности для должностных лиц за подобные преступления будет доработан до конца года и внесен в Госдуму. В начале марта члены Совета Федерации создали рабочую группу по подготовке законопроекта.