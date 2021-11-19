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Власти Москвы рассказали о клинических исследованиях "Спутника М" на подростках

Вакцину получили уже 400 подростков
Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы
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Заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова
© Пресс-служба Мэра и Правительства Москвы

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Уже 400 подростков в рамках клинических исследований получили первый компонент вакцины от коронавирусной инфекции "Спутник М". По предварительным результатам, вакцина признана безопасной и эффективной, сообщила в пятницу заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью телеканалу "Россия-24".

"На прошлой неделе мы приступили к третьей фазе клинических испытаний вакцины для подростков <…> По предварительным результатам, вакцина признана безопасной, эффективной для подростков <…> Уже 700 детей прошли необходимое исследование, 400 из них введен первый компонент. Потом будет вводиться второй компонент. Всего 3 тыс. детей планирют принять участие в исследовании", - сказала Ракова.

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