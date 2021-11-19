Мишустин высказался за равный доступ граждан стран ЕАЭС к безопасным лекарствам

ЕРЕВАН, 19 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что безопасные и эффективные лекарства должны быть в равной степени доступны гражданам стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

"Наряду с борьбой с коронавирусом надо обеспечить на территории наших стран выпуск стратегически важных лекарственных препаратов", - сказал он на расширенном заседании Евразийского межправсовета.

"Безопасные и эффективные лекарства должны стать в равной степени доступны гражданам "пятерки", - добавил глава российского кабмина.

Он сообщил, что соответствующий план мероприятий на ближайшие три года будет утвержден.

Мишустин отметил, что для скорейшего достижения коллективного иммунитета наращиваются темпы массовой вакцинации от ковида. Он подчеркнул, что российские препараты доказали высокую надежность, а также добавил, что были организованы поставки в государства ЕАЭС. "Мы помогаем наладить их производство, продолжим оказывать партнерам поддержку и делиться опытом", - заверил он.