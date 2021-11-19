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Кравцов заявил, что равный доступ к образованию подготовит детей к требованиям рынка труда

Министр просвещения также подчеркнул важность качественной проработки принимаемых мер для достижения ожидаемых результатов с учетом потребностей всех категорий детей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Равный доступ к качественному образованию позволит подготовить детей к требованиям рынка труда, а также научит их принимать ответственные решения. Об этом заявил министр просвещения РФ Сергей Кравцов пятницу.

"Важно обеспечить равный доступ к качественному образованию, который подготовит наших детей к самым высоким требованиям рынка труда, научит принимать ответственные решения на своем жизненном пути. Все это и ряд других не менее важных вопросов отражены в действующем плане десятилетия детства", - заявил он в приветственном видеообращении на III Всероссийской конференции по вопросам реализации Десятилетия детства.

Министр также подчеркнул важность качественной проработки принимаемых мер для своевременного достижения ожидаемых результатов с учетом потребностей всех категорий детей.

Теги
Кравцов, Сергей СергеевичРоссия
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