Чернышенко: свыше половины педагогов вузов России имеют степени докторов и кандидатов наук

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Более половины преподавателей российских вузов имеют ученые степени докторов и кандидатов наук, сообщил по случаю празднования в России первого Дня преподавателя высшей школы вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

"Сегодня в число профессорско-преподавательского состава российских вузов входит свыше 253 тысяч человек, которые обучают более 4 млн студентов. Почти у половины преподавателей стаж работы в высшей школе превышает 20 лет. Около 165 тыс. имеют ученые степени докторов и кандидатов наук", - приводятся в пятницу его слова на сайте правительства.

Зампред правительства подчеркнул, что преподаватели вузов находятся на передовой российской и мировой науки и своим личным примером вдохновляют и пробуждают в молодежи любовь к исследованиям. "Учат правильно задавать вопросы и находить ответы, помогают реализовывать стартапы и совершать научные открытия", - подытожил он.

День преподавателя высшей школы отмечается 19 ноября, в день рождения основателя Московского государственного университета и российского ученого и просветителя Михаила Ломоносова. В этом году праздник отмечается впервые.

В апреле прошлого года президент России Владимир Путин поручил Минобрнауки совместно с Общественной палатой рассмотреть вопрос о введении профессионального праздника для педагогов высшей школы.