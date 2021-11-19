Москва занимает первое место в России по темпам снижения заболеваемости ковидом

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Москва на данный момент занимает первое место в России по темпам снижения заболеваемости коронавирусной инфекцией. Об этом сообщила в пятницу в интервью телеканалу "Россия-24" заместитель мэра столицы Анастасия Ракова.

"На сегодняшний день по темпам снижения заболеваемости [коронавирусной инфекцией] Москва занимает первое место в стране", - сказала она.

По словам Раковой, этому способствовали объявленные в Москве нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. В этот период власти столицы ввели ряд ограничений в связи с ростом заболеваемости ковидом. Были закрыты кафе и рестораны, торговые центры и непродовольственные магазины, школьники ушли на каникулы, а вузы и ссузы перешли на дистанционной режим.

Она отметила, что ситуация с заболеваемостью каждый день колеблется и продолжит колебаться. "Это связано с тем, что в течение недели люди по-разному обращаются в медицинские учреждения. Пик обращаемости по заболеваниям всегда приходится на понедельник-вторник. Все надеются, что субботу-воскресенье отлежатся, станет лучше и не надо обращаться к врачу. Поэтому максимальное количество анализов берется в эти дни", - пояснила она.

"Вызывает опасение или такую тревогу то, что нам [надо] удержать завоеванные позиции по заболеваемости и госпитализации, снова не скатиться в резкий рост заболеваемости, который будет уже существенной нагрузкой на систему здравоохранения. <…> Вызывает тревогу то, что на сегодняшний день мы должны не только стимулировать людей вакцинироваться первый раз, [но и ревакцинироваться]", - сказала заммэра столицы.

Ранее мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что ситуация с коронавирусом в Москве стабилизировалась.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 911 956 случаев заражения, из них 3 371 за последние сутки. Выздоровели 1 716 433 человека, умерли 33 162. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 454 619 человек, коллективный иммунитет составляет 65,5%.