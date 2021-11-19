Минздрав призвал повышать доступность качественной психиатрической помощи детям

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Основной причиной инвалидности среди детского населения являются психические нарушения, именно поэтому очень важно сегодня в РФ повышать доступность качественной психиатрической помощи для детей. Соответствующие предложения по корректировке некоторых документов уже готовятся, сообщил в пятницу заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Структура причин инвалидности в целом является неизменной - на первом месте психические нарушения, на втором - болезни нервной системы, на третьем месте - врожденные аномалии. Это говорит о необходимости развития и повышения доступности качественной психиатрической помощи детскому населению. Соответствующие предложения по корректировки порядка оказания помощи гражданам при психических расстройствах в настоящее время Минздравом вместе с профессиональным сообществом готовятся", - сказал он на III Всероссийской конференции "Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы".

Салагай добавил, что за последние пять лет доля детей с инвалидностью в РФ находится на уровне 2,2%. "В рамках мероприятий по десятилетию детства проведена большая работа по облегчению сбора и предоставлению документов для оформления инвалидности. Сегодня это может происходить в электронном виде. Конечно, еще не все практические проблемы решены, но те юридические решения, которые были приняты, существенно повысили доступность электронного обмена информации", - добавил он.

Кроме того, сегодня предусмотрено совершенствование нормативно-правовой базы, которая регулирует вопросы реабилитации при оказании медпомощи детям, предусмотрены мероприятия по созданию детских реабилитационных отделений в медорганизациях и детских реабилитационных центров. "В целом, число реабилитационных коек для детей ежегодно увеличивается примерно на 3-11% в зависимости от региона, но конечно же этого недостаточно. Потребность в койках, по нашим расчетам, вдвое больше, - на текущий момент составляет не менее 8 тыс. коек", - заключил Салагай.

В новость была внесена правка (11:42 мск) - передается с уточнением должности спикера в лиде, верно - заместитель министра здравоохранения РФ.