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AstraZeneca подтвердила намерение подать заявку на регистрацию вакцины от COVID-19 в РФ

Глава РФПИ Кирилл Дмитриев ранее уточнил, что компания стала первым международным партнером фонда по комбинированным исследованиям совместных вакцин

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Фармацевтическая компания AstraZeneca планирует подать заявку в Минздрав России на регистрацию своей вакцины от коронавируса в РФ, сообщили ТАСС в пресс-службе компании.

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"AstraZeneca планирует подать заявку на регистрацию вакцины от коронавируса в РФ", - говорится в поступившем сообщении.

В четверг глава РФПИ Кирилл Дмитриев в ходе встречи на площадке Bell Club.Live сообщил, что иностранным производителям вакцин от коронавируса для одобрения их препаратов в России необходимо направить заявку в Минздрав РФ, и пока подать такую заявку планирует фармкомпания AstraZeneca. Дмитриев уточнил, что компания стала первым международным партнером РФПИ по комбинированным исследованиям совместных вакцин.

17 сентября первый заместитель министра промышленности и торговли РФ Василий Осьмаков сообщил о том, что компания "Р-Фарм" начала производство вакцины от коронавируса AstraZeneca для экспорта. В начале октября генеральный директор "Р-Фарма" Василий Игнатьев сказал, что компания пока не планирует выпускать вакцину AstraZeneca для российского рынка.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Вакцинация от коронавируса в России
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