В ВШЭ заявили, что порядка 69% россиян испытывают материальные трудности

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Порядка 69% опрошенных россиян сообщили, что испытывают материальные трудности, причем 19% удовлетворяют основные потребности семьи с большим трудом. Таковы результаты исследования ВШЭ, распространенного среди журналистов в пятницу.

Всероссийский опрос, проведенный Центром исследований гражданского общества и некоммерческого сектора НИУ ВШЭ, показывает, что 69% россиян испытывают те или иные финансовые сложности. В частности, 39% опрошенных утверждают, что общий месячный доход семьи позволяет им удовлетворять основные потребности с трудом или с большим трудом.

Согласно данным опроса, только 3% очень легко удовлетворяют ежедневные нужды, 12% справляются с этим легко, 14% - скорее легко. Для 30% удовлетворение основных потребностей вызывает некоторые затруднения, 21% это дается с трудом, а 19% - с большим трудом.

"Чаще всего говорят о нехватке денег россияне старшего возраста (51-65 лет) и жители сел. Не испытывают финансовых проблем 29% опрошенных. Молодежь до 30 лет и люди с высшим или неоконченным высшим образованием чаще других утверждают, что могут без труда удовлетворять свои потребности", - отмечают во ВШЭ.

Несмотря на то, что материальная ситуация населения пока не демонстрирует тенденции к улучшению, россияне стали позитивнее смотреть на свое финансовое будущее по сравнению с периодом начала пандемии. "Примерно каждый четвертый россиянин (24%) ожидает улучшение своего материального положения - примерно столько же, сколько в 2019 году, и почти в два с половиной раза больше, чем прошлой весной. Изменений к худшему ожидает примерно каждый пятый (21%), и 44% россиян полагают, что их материальное положение останется прежним", - отмечают эксперты.

Опрос проводился осенью 2021 года среди 2 007 респондентов старше 18 лет по всей России.