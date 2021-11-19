Минздрав указал, что регистрация вакцины от ковида для детей существенно поможет их защите

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Регистрация детской вакцины против коронавирусной инфекции внесет весомый вклад в защиту здоровья детей, считает заместитель министра здравоохранения РФ Олег Салагай.

"Безусловно, важный вклад в защиту здоровья детей сделает регистрация отечественной вакцины для детей от новой коронавирусной инфекции", - сказал он в пятницу на III Всероссийской конференции "Десятилетие детства: первоочередные задачи и результаты, вызовы, перспективы".

Он добавил, в России постоянно совершенствуется Национальный календарь профилактических прививок. "Результаты вакцинации детского населения доказывают в целом целесообразность иммунопрофилактики, поскольку мы видим существенное снижение заболеваемости так называемыми вакциноуправляемыми инфекциями", - сказал Салагай.

В целом, по словам замглавы Минздрава, смертность детей в стране с 2012 года сократилась на 46%, заболеваемость в возрасте до 14 лет по сравнению с 2019 годом сократилась на 12,2%, для подростков этот показатель составил 8%.