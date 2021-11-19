Сеть из более чем 30 яхтенных марин и портопунктов планируют создать в Крыму

СИМФЕРОПОЛЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Крыма проектируют сеть более чем из 30 яхтенных марин и портопунктов вдоль побережья полуострова, сообщил в пятницу на туристическом форуме "Интурмаркет. Открытый Крым" начальник управления дорожной деятельности Минтранса республики Вячеслав Курбанов.

"Запланировано построить и реконструировать 34 объекта портовой инфраструктуры, в том числе 13 яхтенных марин и 21 портопункт. По результатам проектирования планируется создать 3 015 стояночный мест для яхт", - сказал Курбанов.

Стоимость проектов предварительно оценивается порядка в 70 млрд рублей, уточнил он. Получены первые положительные заключения экспертиз на строительство портопункта в Керчи и яхтенной марины в селе Яковенково Ленинского района.

"Интурмаркет" - международная площадка для презентации туристского потенциала российских регионов на мировом рынке. Она ежегодно собирает представителей всех сфер туризма - от туроператоров до перевозчиков и сервисных компаний, которые представляют свои достижения в сфере туризма. ТАСС - стратегический информационный партнер форума.