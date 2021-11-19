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В Росгвардии сообщили, что не заказывали разработку робота для подавления беспорядков

В СМИ ранее появилась информация о том, что ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН предложили проект гусеничного робота для Росгвардии, внешне схожего с черепахой, который будет подавлять уличные беспорядки

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Росгвардия не заказывала разработку робота-"черепахи" для подавления уличных беспорядков. Как сообщил ТАСС официальный представитель Росгвардии Валерий Грибакин, такого рода продукция для ведомства не представляет интереса.

Ранее в ряде СМИ появилась информация о том, что ученые Кабардино-Балкарского научного центра РАН предложили проект гусеничного робота для Росгвардии, внешне схожего с черепахой, который будет подавлять уличные беспорядки, также будет вооружен электрошокером и быстротвердеющей пеной. "Росгвардия не имеет отношения к разработке данного образца. Указанные работы не заказывались, так как такого рода продукция не представляет интереса для ведомства", - сказал Грибакин.

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