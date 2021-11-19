Эксперт заявил, что ДТП с участием детей часто происходят из-за невнимательности

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Дорожно-транспортные происшествия с участием детей чаще всего происходят из-за невнимательности как детей, так и взрослых. Именно поэтому важно рассказывать о правилах дорожного движения (ПДД), а также объяснять необходимость их соблюдения, сообщил журналистам в пятницу главный внештатный детский специалист хирург Минздрава России Алексей Подкаменев.

Эксперт отметил, что по данным МВД России, за девять месяцев 2021 года число погибших в ДТП несовершеннолетних возросло на 7,1% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Более того, большинство таких происшествий с участием детей происходят по вине автолюбителей.

"Дорожно-транспортные происшествия ежегодно вносят большой вклад в статистику детского травматизма. Эта проблема многогранна и зависит от большого количества факторов. В частности, речь идет о невнимательности и детей, и взрослых. Важным фактором, способным защитить детей, является знание правил дорожного движения и понимание необходимости их соблюдения. Если каждый участник дорожного движения всегда будет их выполнять, то риск минимизируется. Конечно, всегда остаются другие факторы, которые сложно или невозможно контролировать, но все равно, повторюсь, чаще всего ДТП происходят из-за невнимательности и несоблюдения ПДД", - сказал Подкаменев.

Он также добавил, что при ДТП дети часто получают тяжелые переломы и абдоминальные травмы с повреждением внутренних органов, черепно-мозговые травмы. Наиболее сложные случаи - это сочетанные травмы, когда фиксируется повреждение сразу нескольких органов и систем. Такие ситуации требуют комплексного подхода в лечении и вмешательства большого числа специалистов разного профиля, рассказал врач.

"Процесс реабилитации детей после ДТП индивидуален, он определяется объемом и степенью повреждений органов. Стандартная схема - это физиотерапия после выписки и занятия лечебной физкультурой. Но в случае, если ребенок получил повреждения центральной нервной системы, ситуация становится гораздо сложнее и восстановление может занять долгое время. В этой связи профилактика детского дорожно-транспортного травматизма остается одним из важнейших способов сохранения здоровья детей", - заключил он.

С 1 ноября в РФ на образовательной платформе "Учи.ру" стартовала всероссийская онлайн-олимпиада "Безопасные дороги" для школьников, которая проводится в рамках нацпроекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги".