Совфед одобрил закон о продлении срока замещения ротационной должности до 10 лет

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Совет Федерации одобрил на пленарном заседании в пятницу закон, продлевающий с пяти до десяти лет срок замещения ротационной должности государственных гражданских служащих территориальных подразделений федеральных органов исполнительной власти.

Как напомнил первый зампред комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Владимир Полетаев, с 2013 года действует принцип ротации госслужащих в территориальных органах федеральных органов исполнительной власти. Так, указал он, общий срок службы составляет пять лет, а возможность его продления законодательством не предусмотрена. "Такие условия ротации на фоне объективных трудностей, связанных с переездом гражданских служащих в другую местность, влекут за собой потерю квалифицированных кадров, снижение эффективности работы всех государственных органов. Безусловно, каждый переезд связан с большим расходованием бюджетных средств, поэтому в целях минимизации данных негативных последствий законом закрепляется, что срок замещения должности гражданской службы может быть продлен по решению представителя нанимателя с письменного согласия гражданского служащего и с учетом рекомендации комиссии по урегулированию конфликтов интересов", - сказал сенатор.

Он добавил, что закон устанавливает предельный срок замещения одной и той же ротационной должности - не более 10 лет. Решение о продлении срока замещения должности принимается представителем нанимателя не позднее чем за семь месяцев до окончания срока действия служебного контракта с гражданским служащим.

Полетаев также уточнил, что законом предусматривается исключение, по которому гражданский служащий может быть переведен в порядке ротации на менее оплачиваемую должность, но только с его письменного согласия. "Предусматривается, что лицам, отказавшимся от ротации как по уважительной причине, так и без таковой, может быть предложена иная вакантная должность, в том числе менее оплачиваемая. После отказа от нее такой служащий будет подлежать увольнению. Раньше было сразу увольнение", - сказал он.

По словам первого зампреда комитета СФ по законодательству, закон касается порядка 28 федеральных органов исполнительной власти, которые имеют свои территориальные подразделения. При этом принятие подзаконных нормативных актов, как отметил сенатор, не требуется.

Неразумность слишком частой ротации

Как отметил один из авторов законопроекта, глава комитета СФ по конституционному законодательству и госстроительству Андрей Клишас, он сам столкнулся в Красноярском крае, который представляет в СФ, с ситуацией, когда человек, отработавший всего пять лет, вынужден переезжать вместе со всей семьей в другой регион из-за того, что занимает ротационную должность. "Мне кажется, это странная ситуация. Минюст России согласился, что поступает очень много жалоб в связи с этим. Не каждые же пять лет людей гонять из региона в регион под предлогом ротации. Это неразумно. Человек обосновался, у него семья, дети, школа, в которую ходят дети, и каждые пять лет отправлять в другой регион или снимать с должности - перебор", - подчеркнул сенатор.