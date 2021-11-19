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Пандемия COVID-19
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Фальков заявил, что вузам не грозит полный переход на дистанционное обучение

Они вернутся к очному обучению, как только позволит эпидемическая обстановка

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Полный переход на дистанционный формат обучения российским вузам не грозит. Они вернутся к очному обучению, как только позволит эпидемическая обстановка, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в пятницу.

"Полный переход на дистант нам точно не грозит, и я думаю, сейчас произойдет наоборот обратная реакция - как только санитарные ограничения нам позволят, мы полностью вернемся в университеты", - сообщил он в ходе встречи с преподавателями вузов РФ.

Теги
РоссияПандемия COVID-19Фальков, Валерий Николаевич
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