Фальков заявил, что вузам не грозит полный переход на дистанционное обучение

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Полный переход на дистанционный формат обучения российским вузам не грозит. Они вернутся к очному обучению, как только позволит эпидемическая обстановка, сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в пятницу.

"Полный переход на дистант нам точно не грозит, и я думаю, сейчас произойдет наоборот обратная реакция - как только санитарные ограничения нам позволят, мы полностью вернемся в университеты", - сообщил он в ходе встречи с преподавателями вузов РФ.