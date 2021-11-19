Кравцов заявил, что излишняя отчетность для учителей наблюдается во многих регионах

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 19 ноября. /ТАСС/. Проблема с чрезмерной отчетностью, которой нагружены школьные учителя, продолжает оставаться во многих российских регионах. Минпросвещения намерено решить этот вопрос к концу текущего учебного года - началу следующего, заявил в пятницу глава ведомства Сергей Кравцов на V Всероссийском съезде учителей сельских школ.

"Я хотел бы сказать по поводу отчетности. Для многих регионов это, действительно, определенная проблема и об этом говорил президент РФ. Мы выбрали три пилотных региона и проанализировали вместе с Рособрнадзором те данные, которые заполоняет учитель <...> Когда мы проанализировали, какие отчеты во многих регионах ведут учителя, то увидели, что до сих пор спрашивают с учителей то, что не надо спрашивать. Мы все позиции увидели, порядка 30 позиций", - сказал Кравцов.

Он напомнил, что ранее министерство направило в регионы три письма по сокращению бюрократической нагрузки на учителей, которыми должны руководствоваться субъекты.

"Я вам хочу пообещать, гарантировать, что до конца этого учебного года и к началу [следующего] учебного года мы с этим вопросом разберемся", - отметил министр.