В Москве от COVID-19 вакцинировали 1,15 млн жителей старше 60 лет

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Более 1,1 млн пожилых людей сделали прививку от коронавируса в Москве, на людей старшего возраста приходится 85% смертей после заражения. Об этом сообщила заместитель мэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова в интервью на телеканале "Россия-24" .

"Как правило, люди этого возраста (пенсионеры - прим. ТАСС) госпитализируются, и это факт, 85% смертей приходится именно на эту возрастную группу. При этом вакцинация идет, но не теми темпами, которыми мы бы хотели - на сегодняшний день двумя компонентами вакцинировано 1,15 млн человек старше 60 лет из 3 млн. Это большая сумма, но не такая, какую мы бы хотели. Хотела бы еще раз обратиться к людям пожилого возраста: для вас это жизненно необходимо", - сказала Ракова.

Она напомнила, что вакцинацию и ревакцинацию от коронавируса прошли проживающие московских социальных учреждениях старшего возраста, и на сегодняшний день заболеваемости среди этой категории не зафиксировано.

Массовая вакцинация охватила около 97% жителей домов-престарелых, не имеющих противопоказаний, и 84% от общей численности проживающих в домах-интернатах людей. Столько же жителей затем были ревакцинированы.

В октябре заммэра сообщала, что в Москве порядка 3 млн пенсионеров. Из них 135 тыс. переболели за последние полгода, 1 млн человек завершили вакцинацию. Таким образом, мера коснется почти 1,9 млн пожилых москвичей.

Москва находится на первом месте в России по количеству заразившихся коронавирусом. Всего в городе выявлено 1 911 956 случаев заражения, из них 3 371 за последние сутки. Выздоровели 1 716 433 человека, умерли 33 162. По последним данным федерального оперативного штаба, полную вакцинацию в столице прошли 5 454 619 человек, коллективный иммунитет составляет 65,5%.