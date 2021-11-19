Власти Белгородской области продлили использование QR-кодов для компаний сферы услуг

"С 22 ноября по 6 декабря в регионе продлевают QR-коды в сфере услуг. Нерабочие дни в ноябре, двухнедельные каникулы, а также введенная система посещения предприятий сферы услуг по QR-кодам несколько стабилизировала ситуацию с COVID-19 в области. В этой связи действующие ограничения решили продлить еще на две недели", - говорится в сообщении.

До 6 декабря посетителям организаций сферы услуг, например, парикмахерских, потребуется предъявить QR-код о прохождении вакцинации от коронавируса или актуальный отрицательный ПЦР-тест (справку о перенесенном коронавирусе). Перечисленные справки и сертификаты не требуются для посещения аптек, продуктовых и магазинов с товарами первой необходимости.

С начала пандемии в регионе зарегистрировано 69 060 случаев коронавируса, выздоровел 57 001 человек, отмечено 1 426 смертельных случаев. С 14 октября власти региона запретили детям до 14 лет находиться в заведениях общепита, на территории торговых центров без сопровождения взрослых. Также в Белгородской области ограничили проведение свадеб, корпоративов, банкетов с количеством гостей более 50, приостановили коллективные профилактические медосмотры и диспансеризацию, ввели QR-коды для посещения общественных мест, с 19 октября - обязательную вакцинацию для отдельных категорий граждан, в том числе жителей старше 60 лет.