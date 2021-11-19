В Калининградской области могут за месяц завершить план вакцинации от COVID-19

КАЛИНИНГРАД, 19 ноября. /ТАСС/. Высокие темпы вакцинации в Калининградской области позволяют рассчитывать на завершение плана привить от ковида 80% взрослого населения в течение месяца. Об этом сообщил в пятницу на оперативном совещании в областном правительстве губернатор Антон Алиханов.

"В принципе сейчас, я так понимаю, темпы вакцинации достаточные, они выше среднероссийских. Надеюсь, это позволит нам завершить [вакцинацию 80% взрослого населения от ковида] в ближайший месяц, если все будет хорошо, и выйти на коллективный иммунитет взрослого населения", - сказал Алиханов.

Как сообщила на совещании заместитель министра здравоохранения области Наталия Берездовец, Минздрав РФ определил для области план по иммунизации от коронавируса 654 тыс. человек - 80% от взрослого населения. К настоящему времени, без учета ревакцинированных, в области от ковида привиты 423 640 человек, охват иммунизацией составляет 52% взрослого населения, уточнила она.

По словам заместителя министра, регион имеет достаточные объемы вакцины от ковида. Всего в область с начала кампании по иммунизации поступили 572 124 комплекта, использовано 82%. В вакцинации задействованы 25 медорганизаций региона, в которых развернуты 32 прививочных пункта, сформированы 29 мобильных бригад. Кроме того, развернут 21 мобильный прививочный пункт в Калининграде и муниципалитетах, в том числе один круглосуточный.

Обязательная вакцинация от коронавируса для ряда категорий граждан была введена в Калининградской области 23 июня и касалась работников сфер транспорта, общепита, образования, торговли, а также медиков. Предписывалось до 20 августа привить не менее 60% от общей численности сотрудников этих сфер. Позднее в постановление вносились изменения, расширившие перечень сфер и увеличившие число прививаемых до 80% и 90%. 17 ноября в постановление внесено изменение, предписывающее обязательную вакцинацию жителей в возрасте старше 60 лет, а также лиц с хроническими заболеваниями.

В Калининградской области действует система QR-кодов для посещения фитнес-центров, организаций культуры и кинотеатров, зданий органов госвласти, торговых и торгово-развлекательных центров.