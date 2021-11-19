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Новые мастерские по стандартам WorldSkills открыли в Приморье

Всего во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса открыли восемь лабораторий

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Новые восемь мастерских, оборудованных по стандартам WorldSkills, открылись во Владивостокском государственном университете экономики и сервиса. Университет стал победителем конкурсного отбора этого года по направлениям "Информационные и коммуникационные технологии" и "Искусство, дизайн и сфера услуг", сообщает в пятницу пресс-служба правительства Приморского края.

"Приморский край является победителем отбора на предоставление грантов Минпросвещения РФ на создание современных мастерских по стандартам WorldSkills. Только в этом году на территории региона уже открыто 12 подобных лабораторий - материально-техническая база обновлена в колледжах Уссурийска и во Владивостоке. Теперь открыты еще восемь", - пояснил министр профессионального образования и занятости населения края Сергей Дубовицкий, слова которого приводит пресс-служба.

Открытие мастерских WorldSkills проходит в рамках региональной программы "Развитие образования Приморского края" нацпроекта "Образование". К 2024 году в Приморье будет создано 78 лабораторий, позволяющих готовить специалистов по ведущим мировым стандартам.

Нацпроект "Образование" направлен на обеспечение глобальной конкурентоспособности российского образования. Согласно целям нацпроекта, Россия должна войти в число десяти ведущих стран мира по качеству общего образования.

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РоссияПриморский край
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