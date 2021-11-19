Минпросвещения и "Единая Россия" проведут форум для родителей по капремонту школ

КРАСНОГОРСК /Московская область/, 19 ноября. /ТАСС/. Родительский форум, посвященный реализации программы по капитальному ремонту российских школ, состоится 16 декабря текущего года, заявил в пятницу глава Минпросвещения РФ Сергей Кравцов на V Всероссийском съезде учителей сельских школ.

"Мы 16 декабря с партией "Единая Россия" проводим родительский форум по этой теме, будем обсуждать. Здесь нужен общественный контроль обязательно", - заявил Кравцов.

По его словам, прием школ после ремонта будет осуществляться с учетом мнения управляющего совета школ.

Министр также отметил, что сегодня уже собраны соответствующие заявки от регионов, в 2022-2023 годах планируется отремонтировать три тыс. школьных зданий, две тыс. из них - это сельские школы.

В конце июля "Единая Россия" передала руководству Минпросвещения реестр из 7 200 школ, нуждающихся в капремонте. Все этапы работ - от проекта до приемки - в регионах будут отслеживать рабочие группы, созданные отделениями партии совместно с министерством и родительским сообществом.