Заболеваемость коронавирусом на Кубани за неделю выросла на 34%

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом в Краснодарском крае за прошедшую неделю составило 2 835, что на 34% выше показателей прошлой недели. Об этом в ходе брифинга сказала специалист-эксперт отдела эпидемиологического надзора, надзора на транспорте и санитарной охраны территории управления Роспотребнадзора по Краснодарскому краю Диана Тюпина.

"Управление Роспотребнадзора по Краснодарскому краю информирует, что по состоянию на 19 ноября в Краснодарском крае зарегистрировано 89 837 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией. За последнюю неделю число заболевших составило 2 835 человек. Это на 34% выше, по сравнению с прошлой неделей", - сказала Тюпина.

Она уточнила, что 18% от общего числа заражений за эту неделю составили дети возрастом до 18 лет. Также коронавирусом за прошедшую неделю заразились около 1,2 тыс. людей старше 55 лет.

"Среди заболевших, наибольший удельный вес продолжают составлять женщины, они болеют чаще в 62% случаев. Лица пенсионного возраста болеют в 24% случаев. Чаще всего инфицирование новой коронавирусной инфекцией происходит в семьях, в домашних очагах", - отметила специалист-эксперт.