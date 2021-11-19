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Воробьев: порядка 10% учеников Подмосковья обучаются в сельских школах

Губернатор Московской области также отметил, что в них учатся 100 тыс. детей

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Около 100 тыс. детей Московской области обучаются в сельских школах, это порядка 10% от общего количества школьников региона. Об этом в пятницу сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Для нас в Подмосковье сельская школа имеет важное значение. У нас около 1 млн человек учатся в школах, а 100 тыс. как раз учатся в сельских школах. <...> Конечно, мы стараемся думать, чтобы каждая школа соответствовала высоким стандартам. Сельская школа для нас - это не задача научиться читать по букварю, это [задача] дать прекрасное образование для того, чтобы каждый ребенок мог себя реализовать в том или ином амплуа", - сказал Воробьев в ходе V Всероссийского съезда учителей сельских школ.

Он добавил, что власти региона работают совместно с Министерством просвещения РФ для того, чтобы улучшить обучение детей и усовершенствовать поддержку учителей.

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