Воробьев: порядка 10% учеников Подмосковья обучаются в сельских школах

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Около 100 тыс. детей Московской области обучаются в сельских школах, это порядка 10% от общего количества школьников региона. Об этом в пятницу сообщил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев.

"Для нас в Подмосковье сельская школа имеет важное значение. У нас около 1 млн человек учатся в школах, а 100 тыс. как раз учатся в сельских школах. <...> Конечно, мы стараемся думать, чтобы каждая школа соответствовала высоким стандартам. Сельская школа для нас - это не задача научиться читать по букварю, это [задача] дать прекрасное образование для того, чтобы каждый ребенок мог себя реализовать в том или ином амплуа", - сказал Воробьев в ходе V Всероссийского съезда учителей сельских школ.

Он добавил, что власти региона работают совместно с Министерством просвещения РФ для того, чтобы улучшить обучение детей и усовершенствовать поддержку учителей.