В Пермском крае коллективный иммунитет по ковиду планируют достичь к концу зимы

ПЕРМЬ, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Пермского края рассчитывают привить от коронавируса 80% населения, подлежащего вакцинации, к концу зимы. Об этом сообщила журналистам министр здравоохранения Анастасия Крутень в пятницу.

"Благодаря принятым мерам, в том числе QR-кодам, безусловно, люди пошли вакцинироваться. И в сентябре-октябре количество первично вакцинированных в сутки составляло 1,5 тыс. человек. Сейчас цифра доходит до 14 тыс. первым компонентом. 60% мы привьем до конца года, но для формирования коллективного иммунитета необходимо 80%. Если не до конца года, то в январе-феврале мы этого показателя достигнем", - отметила Крутень

В Пермском крае продолжает действовать ряд ограничений. Лицам старше 60 лет рекомендуется соблюдать самоизоляцию. По требованию Роспотребнадзора в регионе обязали вакцинировать 80% сотрудников ряда организаций, в том числе государственных и муниципальных. Введен бессрочный запрет на проведение массовых физкультурных мероприятий, за исключением матчей и тренировок профессиональных клубов и команд, которые могут проводиться по согласованию с Роспотребнадзором, но не более чем с 50% заполняемостью трибун. Запрещена работа общепита в ночное время.

По данным регионального Минздрава, в Пермском крае с начала пандемии выявлено 133 тыс. случаев коронавируса, выздоровели 112 тыс. человек, умерли 6,5 тыс. пациентов.