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Путин внес поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума в Госдуму

Комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал все поправки президента
© Михаил Метцель/ТАСС

МОСКВА, 19 ноября /ТАСС/. Президент России Владимир Путин внес в Госдуму поправки о повышении МРОТ и прожиточного минимума на 8,6%. Об этом сообщил на заседании комитета Госдумы по бюджету и налогам его председатель Андрей Макаров.

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"Президент обратился к депутатам и, естественно, правительству, проработать этот вопрос и принять соответствующее решение в рамках второго чтения закона о бюджете <…> Сегодня во исполнение своего решения президент внес соответствующие поправки в Государственную думу", - сказал Макаров.

В ходе заседания комитет Госдумы по бюджету и налогам поддержал все поправки президента. "Финансовое обеспечение их федеральным бюджетом полностью предусматривается", - указал он.

Ранее Путин констатировал, что в проекте федерального бюджета на 2022 год сейчас заложена индексация прожиточного минимума на 2,5%, что, на его взгляд, недостаточно. Поэтому глава государства предложил на 2022 год установить более высокую планку прожиточного минимума, увеличить его опережающими темпами по сравнению с инфляцией - на 8,6%. В абсолютных цифрах в целом по стране прожиточный минимум должен вырасти до 12 тыс. 654 рублей в месяц, что на 1 тыс. рублей больше, чем сейчас.

Президент указал, что в Конституции России закреплена норма о том, что минимальный размер оплаты труда не может быть меньше прожиточного минимума, а это значит, что одновременно с индексацией размера прожиточного минимума должен вырасти и МРОТ - также на 8,6%, в абсолютных цифрах примерно на 1 тыс. 100 рублей. В итоге МРОТ в 2022 году составит 13 тыс. 890 рублей в месяц.

Как сообщил 18 ноября министр труда Антон Котяков, на повышение прожиточного минимума и минимального размера оплаты труда в 2022 году будет направлено 30 млрд рублей.

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Путин, Владимир ВладимировичРоссияМакаров, Андрей Михайлович
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