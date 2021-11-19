В Красноярском крае вакцинация от COVID-19 ускорилась в два раза после введения QR-кодов

КРАСНОЯРСК, 19 ноября. /ТАСС/. Суточное число желающих привиться от ковида в Красноярском крае выросло более чем в два раза после введения в регионе QR-кодов. Об этом в пятницу в эфире телеканала " Енисей " сообщил губернатор края Александр Усс.

В крае с 30 октября для посещения культурных, спортивных мероприятий, а также торгово-развлекательных центров введена система QR-кодов. С 15 ноября их действие распространено на заведения общепита, сферы красоты, спортивные и фитнесс-залы, гостиницы.

"После того, когда QR-коды начали использоваться, ежедневное число тех, кто идет на прививку, возросло более чем в два раза", - сказал губернатор, добавив, что трудно сказать, когда окончится пандемия и можно будет отказаться от QR-кодов.

По данным регионального оперштаба, за неделю прививку от коронавируса в крае поставили более 50 тыс. человек. Первым компонентом вакцины привиты более 1,083 млн человек, завершили вакцинацию более 1,002 млн. Охват взрослого населения превысил 47%.

В Красноярском крае в последние недели сохраняется сложная ситуация с коронавирусом, по информации регионального управления Роспотребнадзора, за прошлые сутки выявлено 707 случаев заражения. В регионе с начала пандемии, по данным федерального оперштаба, выявлено 144,8 тыс. случаев заражения коронавирусной инфекцией, 128,5 тыс. пациентов выздоровели, более 7,1 тыс. человек умерли.