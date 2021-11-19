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Пандемия COVID-19

В Псковской области загрузка коечного фонда для больных ковидом сократилась до 68%

В конце октября показатель достигал 80%

ПСКОВ, 19 ноября. /ТАСС/. Загрузка коечного фонда для пациентов с коронавирусом в Псковской области за три недели снизилась до 68%. Об этом в пятницу сообщила пресс-служба администрации региона.

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"Загрузка коечного фонда в Псковской области снизилась до 68%", - отмечается в сообщении. В конце октября губернатор Михаил Ведерников сообщал о том, что загрузка коечного фонда в Псковской области держится на уровне 80%, койки реанимации были заняты полностью.

По данным регионального оперштаба, в Псковской области общее число заразившихся коронавирусом с начала пандемии составляет 63 525, 54 365 человек выздоровели, 1 006 умерли. До 7 ноября приостановлена работа учреждений культуры. Система QR-кодов начала действовать с 30 октября. С 25 октября в регионе введен запрет на посещение несовершеннолетними без сопровождения родителей торговых центров. Также детям и подросткам запрещено без родителей приходить в заведения общепита, организации досуга.

Теги
РоссияПсковская областьПандемия COVID-19
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