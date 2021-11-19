Уральский НОЦ запустил обучение предпринимателей в Южно-Уральском госуниверситете

ТАСС, 19 ноября. Южно-Уральский госуниверситет (ЮУрГУ) запустил обучение для бизнесменов в рамках научно-образовательного центра (НОЦ). Слушателям расскажут про технологическое предпринимательство и коммерциализацию интеллектуальной собственности, сообщили в пресс-службе университета в пятницу.

"В рамках работы Уральского НОЦ на площадке Южно-Уральского государственного университета стартовали два обучающих курса дополнительного профессионального образования - "Проектный интенсив по технологическому предпринимательству: прокачай свой проект" и "Правовая защита и коммерциализация интеллектуальной собственности", - сказали в вузе. Курсы в ЮУрГУ реализуются при поддержке гранта правительства Российской Федерации по созданию научно-образовательных центров мирового уровня.

На курсах слушателей научат использовать новейшие технологии "Интернета вещей", анализа больших числовых и графических данных с использованием методов машинного обучения и искусственного интеллекта при реализации инновационных проектов. А правовой курс позволит слушателям защитить свои изобретения, полезные модели и программное обеспечение за счет совместного написания заявочной документации на защиту результатов интеллектуальной деятельности.

Директор по развитию Уральского НОЦ Игорь Манжуров на конференции "Российские регионы в фокусе перемен" в Уральском федеральном университете отметил, что в центре действует и развивается образовательная платформа. "У нас запланирована разработка магистерских управляющих программ, ведется работа с персоналом предприятий, институтов и университетов", - сказал Манжуров.

Уральский НОЦ

Уральский межрегиональный НОЦ "Передовые производственные технологии и материалы" создан в рамках национального проекта "Наука и университеты" для проведения прикладных научных исследований и разработок мирового уровня. Центр участвует в получении конкурентоспособных технологий и продуктов, их коммерциализации, а также подготовке кадров. В развитии УМНОЦ активное участие принимают ведущие вузы Свердловской, Челябинской и Курганской областей - УрФУ, ЮУрГУ, КГУ и другие. Председателем наблюдательного совета центра является полномочный представитель президента в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.