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Более 17 тыс. пенсионеров в Приморье получат компенсацию за расходы на проезд

На эти цели власти направят свыше 94 млн рублей

ВЛАДИВОСТОК, 19 ноября. /ТАСС/. Свыше 94 млн рублей направят на компенсацию транспортных расходов по карте "Приморец" для более 17 тыс. жителей Приморского края старше 70 лет, которые считаются федеральным и краевым льготникам. Об этом сообщает в пятницу пресс-служба правительства Приморского края.

"На компенсацию стоимости проезда федеральным и краевым льготникам Приморья старше 70 лет направлено более 94 млн рублей. Возможностью снизить транспортные расходы с начала года воспользовались более 17 тыс. жителей края", - пояснили в пресс-службе.

Социальная карта "Приморец" была разработана по региональной программе "Социальная поддержка населения Приморского края", ее могут оформить 13 категорий граждан, среди которых, в частности, ветераны труда, труженики тыла, участники Великой Отечественной войны, граждане, награжденные знаком "Жителю блокадного Ленинграда", и инвалиды.

"В настоящее время есть возможность получить по карте "Приморец" полную компенсацию стоимости проезда. Но существует установленный ежемесячный лимит - не более 700 рублей в месяц для краевых льготников и "детей войны" и не более 300 рублей - для федеральных", - добавила министр труда и социальной политики Приморья Светлана Красицкая, слова которой приводит пресс-служба.

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