Финальный День Ингушетии в Совфеде открылся народным танцем

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Выступление государственного ансамбля народного танца "Ингушетия" открыло итоговый день работы представителей региона в рамках Дней Республики Ингушетия в Совфеде, передает корреспондент ТАСС в пятницу. В течение двух дней вопросы, связанные с социально-экономическим развитием республики, рассматривались на профильных комитетах, в пятницу итоги работы будут подведены в рамках "Часа субъекта" на заседании Совфеда.

В ходе представления выступили заслуженные артисты республики Ася Джанхотова, Белла Базоркина, Рагда Ханиева и народные артисты Ингушетии Адам Плиев, Айна Алиева. Помимо этого, были представлены 20 живописных и графических картин художников Ингушетии "Ингушетия: из древности до наших дней" и выставка национальных костюмов, продуктов, резных фигурок танцоров.

На выставке можно узнать про промышленность республики, сельское хозяйство и прочитать легенду о Сармаке - драконе. Выставка также рассказывает о городе воинской славы Малгобеке, звание которому было присвоено в 2007 году указом президента РФ за мужество, стойкость и массовый героизм, проявленными защитникам города в борьбе за независимость Отечества, говорится на стенде.

В числе экспонатов - национальные женские и мужские костюмы, яблоки, грецкие орехи, мед, мушмула, тушеная говядина. Также здесь можно увидеть деревянные резные фигурки танцоров, овец, пастухов из дерева и женские фарфоровые куклы в национальных нарядах.

Ингушетия самая молодая республика в составе Российской Федерации, образованная 4 июня 1992 года, расположена на северных склонах предгорья Большого Кавказского хребта, в центральной его части. Республика Ингушетия граничит с Северной Осетией и Чеченской Республикой. По территории республики проходит участок государственной границы Российской Федерации с Республикой Грузия. В республике насчитывается 4 района, 5 городов республиканского подчинения. Столица - город Магас. Основная река - Сунжа. Протекают также реки Асса, Фортанга, Армхи, Гулойхи, Фазтонка, Чемульга.