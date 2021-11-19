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Пандемия COVID-19

Эксперт считает, что рост смертности от ковида может наблюдаться в России еще пару недель

Кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский пояснил, что территория страны огромная и плотность населения в различных регионах разная, при этом разная оснащенность медучреждений, что может влиять на смертность

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Рост смертности от новой коронавирусной инфекции в регионах России может наблюдаться еще одну-две недели. Одной из основных причин смертности в целом может быть плохая оснащенность медучреждений в регионах, а также плохая логистика, сообщил в пятницу кандидат медицинских наук, доцент кафедры инфекционных болезней РУДН Сергей Вознесенский.

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"Самое печальное в этой ситуации, которую мы сейчас видим, - 90% новых случаев заболевания - это регионы, а там оснащенность хуже, логистика пациентов гораздо проблематичнее <...>, а для коронавирусной инфекции, как и для любого респираторного заболевания, сроки это очень важный момент. Поэтому, к сожалению, можно спрогнозировать определенный еще даже подъем смертности, который мы будем накапливать ближайшие одну-две недели как минимум по регионам", - сказал он на пресс-конференции "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".

Эксперт пояснил, что территория страны огромная и плотность населения в различных регионах разная, при этом разная оснащенность медучреждений, что может влиять на смертность. "Это серьезный момент [дальнейший рост смертности], который стоит учитывать администрациям различных территориальных образований. И чем меньше территориальное образование, тем больше проблем там может возникнуть. Все, к сожалению, еще не заканчивается", - заключил он.

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