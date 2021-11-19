В Хабаровском крае расширили перечень подлежащих вакцинации от COVID-19

ХАБАРОВСК, 19 ноября. /ТАСС/. Главный государственный санитарный врач по Хабаровскому краю Татьяна Зайцева расширила список категорий граждан, подлежащих вакцинации от коронавирусной инфекции, за счет студентов и ряда других групп. Об этом говорится в документе, опубликованном на сайте управления Роспотребнадзора региона в пятницу.

"Постановляю: внести изменение в постановление главного государственного санитарного врача по Хабаровскому краю от 01.07.2021 № 6 "О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям. <...> Дополнить: лицам, старше 18 лет, обучающимся в средних профессиональных образовательных организациях, организациях высшего образования, в том числе направляемых для прохождения практики и занятий вне структурных подразделений образовательных организаций, обучающихся по вечерней и заочной формам обучения", - говорится в документе.

Отмечается, что молодые люди являются наиболее мобильной и социально активной группой населения. Они часто болеют бессимптомно или в легкой форме, не обращаются к медикам, становясь источником заражения для пожилых. Заболеваемость среди пожилых выросла, среди лиц старше 65 лет болеют 455,3 на 100 тыс. населения - заболеваемость в этой группе является самой высокой среди других групп взрослого населения.

Из документа также следует, что вакцинации подлежат сотрудники предприятий сфер промышленности, транспорта и транспортной инфраструктуры, в том числе работающих в хабаровском аэропорту, персонал авиакомпаний, работников морских и речных портов, плавсостав, люди с хроническими заболеваниями. В документе также упоминаются вахтовые рабочие, лица старше 60 лет, о чем ранее сообщало региональное правительство. До 13 декабря необходимо обеспечить вакцинацию первым компонентом вакцины, до 13 января - вторым. Охвачено должно быть не менее 80% от общей численности в каждой группе.

Из-за сложной обстановки с заболеваемостью коронавирусной инфекцией в Хабаровском крае уже ввели ограничения. Так, с 13 ноября при посещении магазинов площадью более 1 тыс. квадратных метров необходимо предъявить QR-код, справку вакцинированного или переболевшего, либо медотвод с отрицательным ПЦР-тестом, сделанным не позднее 72 часов. Требования распространяются только на жителей старше 18 лет. Эти же документы требуются при посещении всех учреждений культуры, предприятий сферы красоты, общественного питания и спорта, гостиниц, хостелов, бань, фитнес-центров и бассейнов. До 28 ноября в крае полностью закрыты детские развлекательные центры.