"Кванториум" для учителей начал работать в Благовещенске

БЛАГОВЕЩЕНСК, 19 ноября. /ТАСС/. "Кванториум" для учителей открылся в Благовещенске в Амурской области на базе Благовещенского государственного педагогического университета (БГПУ). Он представляет собой пространство для проведения занятий технологической и естественно-научной направленностей, сообщила в пятницу пресс-служба министерства образования области.

"Пятый "Кванториум" заработал в Амурской области. Однако смысл его деятельности отличается от предыдущих четырех - работа в новом центре направлена не на детей, а на будущих и действующих педагогов. Место расположения объекта подходящее - Благовещенский государственный педагогический университет", - говорится в сообщении.

"Кванториум" в БГПУ представляет собой пространство для проведения занятий технологической и естественно-научной направленностей, а также помещение для записи вебинаров и презентационного контента.

"В последние годы образовательные организации нашей области существенно обновили материально-техническую базу, с использованием которой выстраивается образовательный процесс: в школах созданы "Точки роста", "Цифровая образовательная среда", открыты центры дополнительного образования "Кванториум", "IT-куб". Важно, чтобы студенты педвуза, выходя с дипломом учителя, могли владеть современными технологиями, что позволит им говорить с обучающимися на одном языке и сделать занятия интереснее и эффективнее", - цитирует пресс-служба министра образования области Светлану Яковлеву.

Отмечается, что идея запуска педагогических "Кванториумов" принадлежит Минпросвещения РФ, она воплотилась в жизнь после перехода всех педвузов страны в ведомство этого министерства. БГПУ стал одним из десяти учреждений, которые в 2021 году получили финансовую поддержку на реализацию проектов по обновлению материально-технической базы. Цель открытия новых центров - модернизация учреждений высшего педагогического профессионального образования для подготовки высококвалифицированных кадров.