Эксперт предположил, что пандемия может закончиться в 2022 году благодаря вакцинации

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Вакцинация против новой коронавирусной инфекции поможет справиться с вирусом, и 2022 год может стать последним в борьбе с ней, считает профессор вирусологии, главный научный сотрудник НИЦ эпидемиологии и микробиологии им. Н.Ф. Гамалеи Анатолий Альтштейн.

"Я верю в то, что мы в 2022 году с эпидемией справимся. Вакцины есть, вакцины достаточно эффективны, в том числе наша вакцина "Спутник V", она не уступает по эффективности <...>. Я думаю, что применение этих вакцин в 2022 году, не быстрый конечно процесс, потому что очень сильное антивакцинальное движение, но постепенно благодаря предпринимаемым мерам мы эту вакцинацию осуществим, и может быть следующий год станет последним годом пандемии", - сказал он в пятницу на пресс-конференции "Лечение COVID-19 и эпидемиологическая ситуация".

При этом эксперт отметил, что коронавирус полностью не уйдет, но уже не будет такой заболеваемости и смертности.

В России, по данным федерального оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, зарегистрировано 9 257 068 случаев заражения, выздоровели 7 956 254 человека, умерли 261 589. Правительство РФ запустило ресурс стопкоронавирус.рф для информирования о ситуации в стране.