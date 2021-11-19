Театры в Орловской области возобновят работу с 22 ноября

ТАСС, 19 ноября. Орловские власти приняли решение возобновить работу театров в регионе с возможностью посетить спектакли при наличии QR-кода, сообщил в пятницу оперштаб региона.

"С 22 ноября 2021 года государственным театрам разрешили показ спектаклей с участием граждан при наличии QR-кода, подтверждающего вакцинацию против COVID-19, ранее перенесенное заболевание, отрицательного ПЦР-теста на COVID-19", - говорится в сообщении.

По рекомендации Роспотребнадзора, наполняемость зрительного зала не должна превышать 50%.

В Орловской области с начала пандемии выявлено 59 721 случай заражения коронавирусом, из них 339 - за последние сутки. Выздоровели 48 565 человек, 1 217 пациентов умерли. С 18 октября введен запрет на массовые мероприятия, посещение несовершеннолетними мест массового пребывания, культурно-развлекательных и торговых центров без сопровождения взрослых, рекомендовано перевести сотрудников старше 60 лет на дистанционный режим работы. С 8 ноября система QR-кодов действует при посещении ТЦ, заведений общепита, сферы услуг, кино, цирков, учреждений культуры и спорта.