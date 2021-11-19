Представители четырех стран посетят Ростов-на-Дону для участия в патриотическом форуме

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 19 ноября. /ТАСС/. Делегации из Абхазии, Сербии, Сирии и Южной Осетии посетят Ростов-на-Дону в рамках III Международного патриотического форума "Миротворчество поколений в исторической памяти Российского государства". Об этом в пятницу рассказала ТАСС руководитель пресс-центра Ростовского регионального патриотического общественного движения "Дороги Славы - наша история" Яна Маламусова.

Форум, посвященный 80-летию начала Великой Отечественной войны и блокады Ленинграда, пройдет с 23 по 26 ноября. Мероприятие посвящено вопросам миротворческой миссии России, а также сохранению исторической памяти, налаживанию диалога с иностранными государствами и патриотическому воспитанию граждан.

"В форуме в очном формате примут участие представители регионов РФ. Кроме того, к нам приезжают представители из Абхазии, Сербии, Сирии и Южной Осетии. Они примут участие в "круглых столах" форума", - рассказала Маламусова.

Собеседница агентства отметила, что все "круглые столы" форума будут транслироваться на канале в Youtube. К дискуссиям можно будет также подключиться через Zoom. "На данный момент зарегистрировано более 1 тыс. участников из 64 стран, которые подключатся к нашему форуму дистанционно", - добавила Маламусова.

В управлении информационной политики правительства Ростовской области сообщили, что в форуме также примут участие ветеранские и патриотические объединения, руководители национально-культурных объединений, эксперты в области культуры, члены научного и экспертного сообщества. Участники посетят музейный комплекс "Самбекские высоты". В патриотическом центре "Победа" пройдет "Урок мужества", посвященный первому освобождению Ростова-на-Дону от гитлеровцев в 1941 году.

Организатором форума выступает Ростовское региональное патриотическое общественное движение "Дороги Славы - наша история". Мероприятие поддержали департамент информации и печати МИД РФ, департамент по работе с соотечественниками МИД РФ, Россотрудничество, командование Южного военного округа, правительство Ростовской области.