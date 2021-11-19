QR-коды на Кубани распространили на все ТЦ региона

КРАСНОДАР, 19 ноября. /ТАСС/. Власти Краснодарского края расширили систему QR-кодов на все торговые и торгово-развлекательные центры региона. Ограничительные меры продлены по 18 января, сообщил в пятницу губернатор Вениамин Кондратьев.

Ранее на всей территории края была введена система QR-кодов для посещения объектов общественного питания, а в городах-курортах их необходимо предъявлять при посещении торгово-развлекательных комплексов. Данные меры должны были действовать до 21 ноября.

"С учетом ухудшения эпидситуации приняли решение: с 22 ноября по 18 января 2022 года посещение торгово-развлекательных комплексов на территории всего края возможно только при предъявлении QR-кода о вакцинации, перенесенном заболевании или справке о медотводе. Такие же требования сохраняются для посещения мест общественного питания", - написал Кондратьев в своем телеграм-канале.

По данным оперативного штаба региона, по состоянию на понедельник за сутки в крае выявлены 903 случая заражения коронавирусом, всего за время пандемии - 89 837 случаев COVID-19, 61 647 человек выздоровели и выписаны из больниц, 8 318 пациентов умерли.