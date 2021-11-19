Службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности из-за прогноза о снегопаде

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Аварийные службы Подмосковья перешли в режим повышенной готовности в связи с прогнозируемым в субботу снегопадом, сообщила в пятницу пресс-служба Министерства жилищно-коммунального хозяйства Московской области.

"В субботу центральную Россию накроет мощный снегопад с дождем. В связи с этим все силы и средства МОС АВС (Московской областной специализированной аварийно-восстановительной службы) переведены в состояние повышенной готовности", - говорится в сообщении.

В нем отмечается, что особое внимание уделено готовности мобильных электростанций, котельных, канализационно-насосного оборудования, автомобильной техники. Аварийные службы готовы к выполнению задач и обеспечению жителей Московской области временными коммунальными услугами в случае технологических нарушений на объектах жизнеобеспечения региона, сообщается в релизе.

В субботу в Московском регионе ожидаются осадки в виде мокрого снега и дождя, которые составят четверть от месячного объема. Также прогнозируются ветер с порывами до 18-23 м/с и образование гололедицы.