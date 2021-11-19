Фальков заявил о сокращении количества защит диссертаций в ведущих вузах России

МОСКВА, 19 ноября. /ТАСС/. Количество проводящихся защит диссертаций в получивших право самостоятельно присуждать ученые степени вузах заметно сократилось. Об этом сообщил министр науки и высшего образования РФ Валерий Фальков в пятницу.

"Мы видим, что с переходом на самостоятельное присуждение ученых степеней ряд вузов резко сократил количество защит. Резко, на порядок. И это нас беспокоит. Потому что это подготовка кадров высшей квалификации. <...> Если защищалась тысяча человек в год в рамках ваковской системы (системы Высшей аттестационной комиссии (ВАК) - прим. ТАСС), то как только они [ряд ведущих вузов] получили право организовывать и проводить свои [диссертационные] советы, [количество защит стало составлять] 100-120", - сказал министр в ходе встречи с преподавателями вузов РФ.

Фальков добавил, что министерство будет разбираться с причинами сокращения числа защит, потому что "эта тенденция есть по целому ряду университетов". Министр предположил, что одной из таких причин может быть то, что вузы очень высоко ценят собственное имя и бренд. При этом Фальков считает, что важна не процедура, а то, чтобы человек, который защитил диссертацию, был ученым, был исследователем, чтобы его квалификация подтверждалась, чтобы не было фальшивых дипломов.

"Пока мы не торопимся переходить полностью и менять или отменять работу ВАК. Я бы сказал свое личное наблюдение, что сообщество разделило на две категории: те кто принял и считает, что самостоятельное присуждение пошло на пользу. И те, кто занимает осторожную позицию и не верит. <...> Пока мы сохраним статус-кво", - добавил Фальков.

Перечень научных и образовательных организаций с правом самостоятельно присуждать ученые степени был утвержден правительством России 23 августа 2017 года. Согласно данным на сайте ВАК, в этот перечень входят пять научных и 25 образовательных организаций. Согласно закону о науке, они вправе самостоятельно создавать на своей базе диссертационные советы, определять перечни специальностей, по которым эти советы могут проводить защиты, устанавливать порядок присуждения ученых степеней и так далее.